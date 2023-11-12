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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:09 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:09
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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

        ​​​​​​​Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aslına bakıldığında maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe'nin kendilerinden biraz daha üstün olduğunu belirtti.

        Maça bu şekilde başlamalarının kendileri için üzücü olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

        "Sonrasında 15-20 dakikalık bölümü geçtikten sonra maça ortak olduk ve gidişatını doğru yönlendirmeye başladık. Biliyorsunuz ki biz kendi evimizde oynadığımızda dominant futbol oynamayı seven bir takımız. İkinci yarıda özellikle başlarda birkaç tane şansımız oldu. Çok güzel bir şut geldi üst direkte patladı biliyorsunuz. Maçın genelinde de birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik tabii ki de ama şunu da söylemek lazım bizim ve rakibin gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu. Tabii ki bu bizi memnun etmiyor. Çünkü biz kazanmayı seven bir takımız. Kazanamadığımız için memnun değiliz."

        Kluivert, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "İyi bir takıma, yetenekli futbolculara sahipler. Onlar da buraya kendi skorunu almaya gelmiş ama biz de dediğim gibi evde oynadığımızda galip gelmeyi seven bir takımız. Maçın sonucu da doğru bir sonuç. Bizi üzse de doğru bir sonuç 0-0."dedi.

        - "Galibiyet serisine devam edemediğimiz için mutsuzuz"

        Kluivert, Hakem Halil Umut Meler'in yönetimine dair soruya, hakemlerle alakalı her maçta böyle bazen soru işareti olabildiğini belirtti.

        Bu maçın seyri hem çok güzel hem de gerçekten çok tempolu geçtiğini ifade eden Kluivert, "İki takım için de bu şekilde geçti. O yüzden oyunun geneline baktığınızda hakemle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyiz." diye konuştu.

        Kluivert, milli maç arasından sonra bir sonraki maç için çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.

        Takımın kendi sahasında galibiyet serisinin bozulmasına dair soruya Kluivert, şöyle cevap verdi:

        "Yedinci galibiyeti alsaydık belki bizim için tarihi bir sonuç olurdu. Ama şurada da hatırlatmak lazım. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Kimseyi bir şekilde suçlayamam. Çünkü baktığınızda gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. Takım halinde oynadık ve kendi oyunumuzu empoze etmeye çalıştık. Tabii ki de galibiyet serisine devam edemediğimiz için mutsuzuz ama pozitif bir çizgi de devam ettiğimiz için de mutluyuz. Çünkü baktığımızda ligde biz şu anda hala üçüncüyüz. Diğer takımlarla eşit puanda olsak da averajla biz hala üçüncüyüz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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