Adana'da motosikletin çocuğa ve köpeğe çarpması kamerada Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ve bir köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ve bir köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.

Daha sonra da bir köpeğe çarpan motosiklet, yolda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.