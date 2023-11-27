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        Adana Demirspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:39
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        Adana Demirspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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