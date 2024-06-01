Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... Cani 3 saat rehin almış!

Ankara'da, metal doğrama işi ile uğraşan ve evli olan Selahattin Özdemir (42), önceki gün, 1 yıl önce tanışıp saplantı haline getirdiği vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın (45) ablası ile oturduğu Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 852'inci Sokak’taki eve gitti.

Özdemir'in binaya girişi ve Serap Doğan'ın KADES uygulaması üzerinden yardım istemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Selahattin Özdemir, sabah Serap Doğan'ın ablası Aysel Doğan ile oturduğu 5 katlı apartmana, binada eşya taşındığı için açık olan kapıdan girdi.

Selahattin Özdemir, yaklaşık 3 saat boyunca Serap ve Aysel Doğan'ı yanındaki iki silahla rehin aldı. Özdemir, daha sonra Serap Doğan'ı çatı katına çıkardı. Bunu fırsat bilen Aysel Doğan, saat 13.00'te 112'yi arayarak tekrar ihbarda bulundu.

POLİS CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Binaya polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Aysel Doğan, polisi görünce evden çıktı. Polis eve girdiğinde Serap Doğan ve Selahattin Özdemir'in cesetleriyle karşılaştı. Selahattin Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendi ablasını arayarak, "Bütün malım senin" dediği de öğrenildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEP ETMİŞ

Serap Doğan'ın, Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı, ayrıca elektronik kelepçe ile denetim altına alınmasını da talep ettiği belirtildi.

SON DİLEKÇEYE ÖLÜM TEHDİDİNİ YAZMIŞ

Serap Doğan'ın son dilekçesinde Özdemir'in kendisini, "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla öldüreceğim seni" diyerek, tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.