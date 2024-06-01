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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberler: Hırsız hırsız olalı böyle övgü görmedi | Son dakika haberleri

        "Sadaka kutusunu almamış" "En ucuz meyve suyunu içmiş" Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!

        Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, duvarını kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 60 yaşlarındaki şüphelinin, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği görüldü. Market sahibi 25 yaşındaki Zekiye Ergin (25), şüphelinin yakalanmasını istedi. Ergin, "Sadaka kutusundaki paraya dokunmamış, Allah korkusu olan hırsızmış. Meyve suyunun da en ucuzunu içmiş sağ olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:29
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        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
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        Adana'da olay, önceki gece Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Zekiye Ergin’in (25) eşiyle işlettiği marketin duvarını balyozla kırıp içeri girerek hırsızlık yaptı.

        60 BİN TL'LİK ÜRÜN VE PARA ÇALINDI

        DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde iş yerine gelen çift, yaklaşık 60 bin lira değerinde ürünlerinin ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

        HIRSIZ YORULUNCA MEYVE SUYU İÇTİ

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çift, 60 yaşlarında bir erkeğin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra içeri girdiğini, çok sayıda sigara paketini çaldıktan sonra dolaptan aldığı meyve suyunu içip bir süre dinlendikten sonra da başka bir çuvala çay doldurup iş yerinden ayrıldığını fark etti. Ergin ailesi olayın ardından delinen duvarı yeniden beton dökerek onardı.

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        "HIRSIZ BALYOZLA DUVARI KIRMIŞ"

        Duvarın kırılmasıyla da ekstra zarara uğradığını belirten Zekiye Ergin, “Yıllardır burayı işletiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İş yerimizin duvarı, binanın merdiven dairesinde bulunuyor. Binanın kapısı gece kilitli değilken merdiven dairesine girip, duvarı balyozla kırıp içeri girmiş.

        "KUYUMCULARI BÖYLE SOYDUKLARINI DUYMUŞTUM"

        Binada kayınvalidem oturuyor. Gece balyoz seslerini duymuş ama karşıda inşaat çalışması var, gece de çalışıyorlar zannetmiş. Normalde kuyumcuları bu yöntemle soyduklarını duymuştum. Yaşlı adam hem hırsızlık yapmış hem de dinlenip meyve suyunu yudumlamış.

        "ALLAH KORKUSU OLAN HIRSIZMIŞ"

        Sinirden gülüyorum. Dakikalarca uğraşıp 60 bin lira değerinde sigara başta olmak üzere değerli ürünleri çalmış.

        Sadaka kutusundaki paraya dokunmamış, Allah korkusu olan hırsızmış.

        "MEYVE SUYUNUN EN UCUZUNU İÇMİŞ"

        Meyve suyunun da en ucuzunu içmiş sağ olsun. İş yerinde güvenlik kameralarımız, alarm sistemlerimiz var. Alarm o sıralarda arızalıydı yoksa bu kadar rahat hırsızlık yapamazdı. Bu olaydan sonra tüm güvenlik sistemlerimizi yeniledik, güçlendirdik. Şahsın bir an önce yakalanıp zararımızın giderilmesini istiyoruz” dedi.

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        #adana
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