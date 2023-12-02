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        Adana'da Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Yüreğir Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:19
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        Adana'da Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Yüreğir Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, merkezde eğitim alan engelli bireyler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, zeka oyunları, sportif aktiviteler ve yarışmalar yapıldı.

        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, burada yaptığı konuşmada, Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezini ilçeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

        Engelsiz bir şehir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kocaispir, sevginin karşısında hiçbir engelin olmadığını ifade etti.

        Etkinliğin sonunda Kocaispir, engelli bireyler ve aileleri renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

        Galeri
        Galeri

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