Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan tekstil atölyesinde hasar oluştu.

Güzelevler Mahallesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, işletmede hasara yol açtı.

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