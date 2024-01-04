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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor

        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:16
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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor
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        Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Ziyapaşa Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın geçmişte zorlu bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

        Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle bakılması gerektiğini aktaran Çintimar, "Kurtuluş mücadelesinin öğrettikleriyle donanmış bir Adanalı olarak daha aydınlık yarınlara doğru adım atmaya devam etmeliyiz. Birbirimizle kenetlenerek şehrimizi daha yaşanabilir, kalkınmış bir yer haline getirmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Şanlı geçmişimizi unutmadan geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz." diye konuştu.

        Törende, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı da gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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