Adana'da tartıştıkları 2 hurdacıyı darbettiği iddiasıyla 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştıkları 2 hurdacıyı darbettikleri öne sürülen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki olayla ilgili yakalanan ve "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 20 Ekim 2023'de adli kontrol tedbiri altına alınan tutuksuz V.C. ve S.C. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müştekiler F.S. ve M.S'nin, hurda malzeme toplayarak geçimlerini temin ettikleri, olay günü Sinanpaşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada hurda malzeme topladıkları sırada sanıkların da bu binaya geldiği belirtildi.

Sanıklar V.C. ve S.C'nin kendilerinden habersiz mahallede hurda malzeme toplanmasına izin vermeyeceklerini belirterek tartıştıkları F.S. ve M.S'yi bıçakla yaraladıkları anlatılan iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar V.C. ve S.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.