Adana'da arabasında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adana'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir valizin içinde bulunan 5 pakette 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Ö. (36), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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