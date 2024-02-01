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        Adana'da arabasında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Adana'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:45
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        Adana'da arabasında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Adana'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir valizin içinde bulunan 5 pakette 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü E.Ö. (36), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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