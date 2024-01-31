Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hafize Yalınız, göreve başladı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Hafize Yalınız, göreve başladı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Hafize Yalınız, göreve başladı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Yalınız, düzenlenen törende görevi Prof. Dr. Murat Gündüz'den devraldı.
Gündüz'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yalınız, hastanenin sağlık alanındaki marka değerini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.
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