Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.