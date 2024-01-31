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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:57
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        Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, yaptığı görüşme sonucu teknik direktörlük konusunda Mustafa Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 18 Ocak'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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