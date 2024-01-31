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        Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:11
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        Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olma talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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