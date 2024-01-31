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        Çaldığı yürüme engellinin akülü tekerlekli sandalyesiyle gezip, hurda topladı

        ADANA'da yürüme engelli Yasin O.'nun şarja takılan akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, hurda toplayan Sedat D. (39), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:00
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        Çaldığı yürüme engellinin akülü tekerlekli sandalyesiyle gezip, hurda topladı
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        ADANA'da yürüme engelli Yasin O.'nun şarja takılan akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, hurda toplayan Sedat D. (39), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

        Olay, 21 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini şarj olması için evinin önüne bıraktı. Sokakta yürüyen Sedat D., sandalyeyi görünce çaldı. Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binip, 8 kilometre gezen Sedat D., ardından evine gitti. Sedat D., ertesi gün konteynerlerdeki atık plastik, kağıt ve hurda demirleri toplayıp, sandalyeye yükleyerek taşıdı. Sedat D.'nin hırsızlık ve sandalye ile hurda topladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        268 LİRAYA SATMIŞ

        Yasin O.´nun ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Sedat D.'yi tespit etti. Sedat D., Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Bir süre gezdikten sonra akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitti. Ben de sandalye ile topladığım malzemeleri, yoldan geçen bir eskiciye 268 liraya sattım" dedi. İşlemlerinin ardından Sedat D., tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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