Adana'da silahla vurulan kişi öldü
Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sırtından ve kolundan yaralandığı belirlenen Ömer Demir'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Demir, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.