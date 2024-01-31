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        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 02:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 02:40
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        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Kozan-Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki 01 ADT 961 plakalı otomobil, Abuzer A. idaresindeki 44 BE 448 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Ağar'ın cenazesi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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