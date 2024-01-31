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        İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde lastik dükkanın önünde yangın çıktı. Yangında iş yeri önünde istiflenen lastikler ile alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 03:28 Güncelleme: 31.01.2024 - 03:30
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        İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde lastik dükkanın önünde yangın çıktı. Yangında iş yeri önünde istiflenen lastikler ile alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, gece yarısı ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan lastik dükkanın önünde çıktı. İş yeri önünde bulunan eski lastikler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin yakınında park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpüklü ve tazyikli su ile müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

        Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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