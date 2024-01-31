Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası Adana'da iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.A.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, geçen yıl Kurtuluş Mahallesi'nde işlettiği çay ocağına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden M.A.G. ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.