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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'da iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:03
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'da iş yerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık M.A.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, geçen yıl Kurtuluş Mahallesi'nde işlettiği çay ocağına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden M.A.G. ise beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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