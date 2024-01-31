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        Adana'da akülü tekerlekli sandalye çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde engelliye ait akülü tekerlekli sandalyeyi çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:58
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        Adana'da akülü tekerlekli sandalye çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde engelliye ait akülü tekerlekli sandalyeyi çalan zanlı tutuklandı.

        Akkapı Mahallesi'nde 21 Ocak'ta bedensel engelli Yasin O, akşam saatlerinde yaşadığı müstakil evin önüne akülü tekerlekli sandalyesini şarj etmek için bıraktı.

        Sabah uyandığında tekerlekli sandalyesinin çalındığını fark eden Yasin O, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak tekerlekli sandalyeyi çalan kişinin Sedat D. (39) olduğunu belirledi.

        Sedat D, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürürken ekiplerce yakalandı.

        Zanlının, çaldığı akülü tekerlekli sandalyeyle şehir merkezinde yaklaşık 8 kilometre gezerek hurda topladığı, şarjının bitmesi üzerine aracı itekleyerek yoluna devam ettiği belirlendi.

        Sedat D, ifadesinde, tekerlekli sandalye ve topladığı hurdaları tanımadığı birine 268 liraya sattığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, akşam saatlerinde çalıp bindiği akülü tekerlekli sandalyeyle sokaklarda gezinip hurda toplayan zanlının, sabah saatlerinde şarjı biten tekerlekli sandalyeyi itekleyerek götürdüğü görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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