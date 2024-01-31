Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.

Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Mersin'de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı

Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.

- Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.