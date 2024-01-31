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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 kişilik grup marketi bastı! 1 ölü, 2 yaralı

        10 kişilik grup marketi bastı! 1 ölü, 2 yaralı

        Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki kadın bir markete girdi ve market sahibi ile tartıştı, ardından kadınların yakınları marketi bastı. Çıkan arbede sonucu 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:31
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        10 kişilik grup marketi bastı!
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        Ankara’da 10 kişilik bir grup, husumetli oldukları şahsın marketini bastı. Çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Keçiören’in Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesinde meydana geldi.

        İddiaya göre market sahibi S.İ., dükkana alışveriş yapmak için gelen iki kadın ile tartıştı. Bunun üzerine kadınlar yakınlarına haber verdi. 10 kişilik grup, olaydan bir gün sonra markete 2 araçla geldi. Market sahibi S.İ. ile grup arasında tartışma çıktı.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bağrışma seslerini duyan çevre esnafı, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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