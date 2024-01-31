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        Adana'da bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin cep telefonu ve cüzdanını gasbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:11
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        Adana'da bıçakla gasp iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin cep telefonu ve cüzdanını gasbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 Aralık 2023'te motosikletinin lastiğinin patladığı gerekçesiyle yardım istediği S.A'yı gasbettiği öne sürülen tutuksuz R.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, kendisine yardım etmek için otomobilinden inen müşteki S.A'yı bıçakla tehdit edip telefonu ve cüzdanını aldığı, sonrasında olay yerinden kaçtığı belirtildi.

        R.G, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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