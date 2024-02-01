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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 07:03 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:09
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        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

        Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

        İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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