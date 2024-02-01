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        Aracında 5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

        ADANA´da polisin otoyolda takiple durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği `Barbara´ ile yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Efe Ö. (36), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:50
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        Aracında 5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        ADANA´da polisin otoyolda takiple durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği `Barbara´ ile yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Efe Ö. (36), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Efe Ö.´nün indirildiği araçta narkotik köpeği `Barbara´ ile arama yapıldı. Barbara´nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Efe Ö., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucuyu tanımadığı bir kişiden aldığını ve para için taşıdığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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