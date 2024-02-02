Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti

Açıklamada, Fas asıllı Fransız Alioui için "Ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Le Havre AC takımında forma giyen Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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