Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Le Havre AC takımında forma giyen Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Fas asıllı Fransız Alioui için "Ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Uyuşturucuyla yakalanan sanık yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezası...
        Uyuşturucuyla yakalanan sanık yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezası...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, Yumurtalık'...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, Yumurtalık'...
        Adana'da depremden kurtulan apartman görevlisi ve eşi, komşularını unutamıy...
        Adana'da depremden kurtulan apartman görevlisi ve eşi, komşularını unutamıy...
        3 yıl arayla 6 Şubat´ta doğan kardeşler, doğum günlerine hazırlanırken depr...
        3 yıl arayla 6 Şubat´ta doğan kardeşler, doğum günlerine hazırlanırken depr...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi