Adana'da depremden kurtulan apartman görevlisi ve eşi, komşularını unutamıyor

Adana'da depremlerde 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı’ndan son anda kurtulan apartman görevlisi ve eşi kaybettikleri komşularını unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde merkez Çukurova ilçesindeki 13 katlı iki blok halindeki Zeray Apartmanı'nın B bloğu yıkıldı.

Apartman görevlisi Veli Yüzer ile eşi Emine Yüzer bina yıkılmadan yaklaşık 10 saniye önce dışarı çıkarak enkazda kalmaktan son anda kurtuldu.

Sakinlerinden 56'sının hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı apartmanda 14 yıldır görev yapan Veli Yüzer, AA muhabirine, afette her şeylerini kaybettiklerini anlattı.

Apartman sakinlerinden çoğunun enkazda kaldığını aktaran Yüzer, 6 Şubat'ı hatırlamak istemediğini söyledi.

Depremin ardından yaklaşık 3 ay yakınlarının yanında kaldıklarını belirten Yüzer, şu anda da Yüreğir ilçesinde kiraladıkları evde kaybettikleri komşularının acısıyla hayata tutunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yüzer, birçok şeyi paylaştığı 56 apartman sakinini unutamadığını anlattı.

- "Kıyametin koptuğunu düşündüm"

Yıllarca apartmanda eşine yardım eden Emine Yüzer de binadan kaçarken ayağını incittiğini söyledi.

Apartmanın yıkılmasına şahitlik ettiğini anlatan Yüzer, şöyle devam etti:

"O akşam kapıları kilitlemedik. Kameriyeye daha varmadan bina bir anda çöktü. Bina çöktükten sonra toz duman içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. O anda kıyametin koptuğunu düşündüm. Ayağımda terlik falan hiçbir şey yoktu. Herhalde cam batmış. Ayağım şişmiş ve morarmış. O şokla birkaç gün sonra fark ettim."

- "Çocukların 'Emine teyze' deyişi kulağımdan gitmiyor"

Yıllardır aynı binayı paylaştığı komşularını kaybeden Yüzer, olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi.

Depremden sonra uzun bir süre kendine gelemediğini anlatan Yüzer, şunları kaydetti:

"Bunu yaşamayan bilmez. Çok şükür ayaktayız. Şimdi yeni bir düzen kurduk. Komşularım her an aklımda. Komşularımı çok seviyordum, onlar da bizi seviyordu. O çocukların 'Emine teyze' deyişi kulağımdan hiç gitmiyor. Bir yıl geçti ama dün gibi o acıyı hissediyorum."