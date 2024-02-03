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        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:16
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        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor maçı, Pendik Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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