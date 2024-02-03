Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor maçı, Pendik Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.
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