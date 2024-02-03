Adana'da 'Sibergöz-21' operasyonunda 21 tutuklama
ADANA´da 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21´i, tutuklandı.
ADANA´da 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21´i, tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, Samsun, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik 'Sibergöz- 21' operasyonu yapıldığını açıkladı. 15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasa dışı bahis şebekesinde Adana´da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.´nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.
Adana'da yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete liderlerinin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 7´si adli kontrol şartıyla, 8 kişi ise serbest bırakıldı.
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