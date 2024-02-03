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        Adana'da 'Sibergöz-21' operasyonunda 21 tutuklama

        ADANA´da 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21´i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:00
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        Adana'da 'Sibergöz-21' operasyonunda 21 tutuklama
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        ADANA´da 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21´i, tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, Samsun, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik 'Sibergöz- 21' operasyonu yapıldığını açıkladı. 15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasa dışı bahis şebekesinde Adana´da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.´nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

        Adana'da yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete liderlerinin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 7´si adli kontrol şartıyla, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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