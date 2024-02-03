Adana'da tahıl kurutma fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'da tahıl kurutma fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Adana'da tahıl kurutma fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki tahıl kurutma fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, tahıl çuvallarında çıkan yangını büyümeden söndürdü.
Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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