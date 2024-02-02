Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Adana'da başladı

        Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Adana'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası başladı.

        Türkiye Karate Federasyonunca Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 63 ilden 2 bin 700 sporcu katılıyor.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, salonda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporcuları Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğuna dikkati çeken Köşger, şunları dile getirdi:

        "Bu gençleri ne kadar sağlıklı yetiştirebilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilsek, ne kadar sportmence, ne kadar zinde yetiştirebilirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel, o kadar iyi olacak. Onları hem ilimle hem bilimle hem fenle buluşturacağız hem çağın bütün gerekleriyle onları kuşatıp donatacağız hem de sağlıklı olmaları açısından sporun bütün dallarında başarılı olmalarını sağlayacağız."

        Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise organizasyonun düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

        Geçen yıl alınan rekor derecelerde kulüp antrenörlerinin büyük emeği olduğunu ifade eden Uğuz, bu yıla da iki uluslararası şampiyonada birincilikler alarak başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Bu şampiyonada bir ve ikinci derece alacak sporcularımızın Balkan Şampiyonası'nda milli heyecanı yaşayacağını biliyoruz. Sizlerden özellikle YouTube sayfamızı takip edip abone olmanızı istiyorum. Çünkü önümüzdeki Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcu sayımızda sizleri memnun edecek bir artış yapacağız. Bunu da takip edin. Bu da size bu şampiyonanın müjdesi olsun."

        Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de törende olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Spora çok büyük önem veriyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapması benim için çok değerli. Onların hem fiziksel hem de ruh sağlığı açısından spor gerçekten son derece önem verilmesi gereken bir nokta. Hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyona 4 Şubat Pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var
        Maçta 2 gol var
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığın yargıla...
        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanığın yargıla...
        Hatay'da depremde eşini kaybeden kadın oğullarıyla hayata tutunuyor
        Hatay'da depremde eşini kaybeden kadın oğullarıyla hayata tutunuyor
        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımlad...
        Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımlad...
        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti
        Adana Demirspor, Fransız Nabil Alioui'yi transfer etti