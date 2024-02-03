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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.02.2024 - 09:23
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 10 beraberlikle 31 puan toplayarak haftaya 8. sırada giren Akdeniz ekibi, 23 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Deplasmanda oynadığı 11 maçta 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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