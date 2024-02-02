Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı: bir makinist yaralandı, seferler durduruldu!

        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı

        İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayların bulunduğu makas bölgesinde kaza meydana geldi, bir makinist yaralandı, seferler durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        REKLAM

        Bölgeye gelen teknik ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı. Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası