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        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anlatıldı

        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:41
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        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretim Planlaması" anlatıldı
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        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Uğur Erdem, müdürlükte düzenlenen toplantıda, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su azlığının tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

        Erdem, artan nüfus ve gelir seviyesiyle kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışının doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirdiğini kaydetti.

        Tarımsal üretim planlamasının bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi bakımından bir bütün olarak ele alındığını belirten Erdem, şöyle devam etti:

        "Orta vadeli olarak ortaya koyduğumuz üretim planlaması ile ülke ihtiyaçları doğrultusunda stratejik önem arz eden ürünleri belirleyerek hangi ürünün, hangi havzada ne kadar üretileceğini, arz talep dengesini sağlayarak gıda güvenliği ve güvencesini sağlayacağız. İllerde oluşturulan teknik komiteler temelde 14 ürün üzerinden üretimi planlayacak. Ülkemiz için her bir üründe tahmini üretim miktarı, hasıla, dış ticaret öngörüsü, il bazında ise ürün deseni, tahmini üretim miktarı, ilin hasılası, o ilde üretilen ürüne göre ne kadar destek verileceği ortaya çıkacak. Böylece hem ülkemiz yapılacak planlama ile kazanacak hem de üreticimiz kazanmış olacak."

        Toplantıda, planlı üretimin yol haritası anlatıldı, katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı.

        Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile müdürlük çalışanları katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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