Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi

        Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.

        Adana Valiliğinin katkılarıyla Nazende Çoksesli Korosunca düzenlenen konser, bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleşti.

        Koro şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği, solistliğini Uğur Aslan'ın yaptığı konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu.

        Aslan, konserde depremde Hatay'da kaybettiği 11 aile ferdinin yaşam hikayelerini de anlattı.

        Afetten etkilenen illere özgü şarkıların da seslendirildiği konserde, dinleyicilerden bazıları gözyaşı döktü.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
        Adana´da STK´lardan ortak açıklama: Türkiye´de yapı stokunun 6-7 milyonu ri...
        Adana´da STK´lardan ortak açıklama: Türkiye´de yapı stokunun 6-7 milyonu ri...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Kozan'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Kozan'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den, Kozan'a...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den, Kozan'a...