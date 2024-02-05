Adana'da 6 Şubat'ın yıl dönümünde "11 İlin Türküsü" konseri verildi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.

Adana Valiliğinin katkılarıyla Nazende Çoksesli Korosunca düzenlenen konser, bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde gerçekleşti.

Koro şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği, solistliğini Uğur Aslan'ın yaptığı konserde, afetin ardından yaşananlar ve hikayelere yönelik görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu.

Aslan, konserde depremde Hatay'da kaybettiği 11 aile ferdinin yaşam hikayelerini de anlattı.

Afetten etkilenen illere özgü şarkıların da seslendirildiği konserde, dinleyicilerden bazıları gözyaşı döktü.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, kaymakamlar, bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.