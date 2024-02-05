Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den, Kozan'a ziyaret

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kozan'da partililerle buluştu.

Kocaispir, programı kapsamında MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Sonrasında Kozan Sosyal Hizmet Merkezi'nin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Kocaispir, AK Parti'de görev yapmış ilçe yöneticileri ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Kocaispir, ilçenin sorunlarına çözüm üreteceklerini belirterek, "Söz veriyorum bu yaz Kozan'ı ve Adana'yı sinek belasından kurtaracağım. İlçenin arıtma sorunu için proje çalışmamız devam ediyor. Cenaze evlerinin çay, şeker ve yemek gibi giderlerini de biz karşılayacağız." dedi.

Ziyaretlerinde Kocaispir'e, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve Cumhur İttifakı'nın Kozan Belediye Başkan adayı Mustafa Atlı da eşlik etti.