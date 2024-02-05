Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.B. ile avukatı katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığını, 20 Ağustos 2020'de tutuklanan Mahmut Özden'in DEAŞ üyeliğinden tutuklanması sonrası Yamaçlı grubunun sorumluluğunu yürüttüğünü, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, örgütsel evliliklerde nikah kıydığını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiğini ifade ederek sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık, DEAŞ üyesi olmadığını belirterek, "Terör örgütüne katılmadım. Örgütsel ders ve sohbet düzenlemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti de silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.