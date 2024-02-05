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        Tartıştığı 2 arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 kez müebbet hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:42
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        Tartıştığı 2 arkadaşını öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 kez müebbet hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kışla Mahallesi'nde yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 23 Kasım 2023'te tutuklanan Şeref A. (19) hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Şeref A'nın Kışla Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde önceden haberleştiği 8 kişilik arkadaş grubu ile sohbet etmek amacıyla buluştuğu belirtildi.

        İddianamede, fazla alkol alması nedeniyle köprüde uyuya kalan gruptakilerden B.B'yi uyandırmaya çalıştıkları sırada Alperen Kaya, Eren Güngör ve Şeref A. arasında tartışma çıktığını ve Şeref A'nın sırt çantasında bulunan bıçakla Kaya ve Güngör'ü öldürüp kaçtığı anlatıldı.

        Sanık Şeref A'nın, Kaya ve Güngör'e yönelik eylemi sırasında öldürme kastıyla hareket ettiği aktarılarak, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesinde, 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda görevli güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan iki genç doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

        Polislerce gözaltına alınan Şeref A. 23 Kasım 2023'te çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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