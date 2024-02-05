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        Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüsüne ulaşıldı

        Adana'da önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün bir iş yerinin kepengine çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:01
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        Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüsüne ulaşıldı
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        Adana'da önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün bir iş yerinin kepengine çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, motosiklet sürücüsü Yasin Kılıç (18), merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde seyir halindeyken bir kamyonet önüne çıkıyor.

        Kılıç, kamyonete çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybederek bir iş yerinin kepengine çarpıyor.

        Kazanın ardından vatandaşlar, yerde hareketsiz kalan Kılıç'ın yanına gidiyor.

        Merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde dün plakası öğrenilemeyen motosikletle seyreden Yasin Kılıç, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapmasının ardından kontrolünü kaybederek bir iş yerinin kepengine çarpmıştı.

        Ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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