Kozan'da asayiş denetimlerinde yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 277 personelin katılımıyla 29 Ocak-5 Şubat'ta asayiş denetimi yapıldı.
Uygulamalarda, biri kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 112 fişek, 9,18 gram uyuşturucu ve 1782 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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