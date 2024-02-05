Kozan'da asayiş denetimlerinde yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uygulamalarda, biri kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 112 fişek, 9,18 gram uyuşturucu ve 1782 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 277 personelin katılımıyla 29 Ocak-5 Şubat'ta asayiş denetimi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.