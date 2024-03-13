Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger, kentteki asayiş olaylarını değerlendirdi:

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçirdiklerini belirterek, "Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger, kentteki asayiş olaylarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçirdiklerini belirterek, "Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız." dedi.

        Köşger, valilikte İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ile asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantının ardından Köşger, gazetecilere 2023-2024'teki asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Köşger, Adana'da 8 bin 747 polis, 2 bin 524 jandarma ve 70 sahil güvenlik personelinin kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirtti.

        Adana'nın güvenliği için olağanüstü bir gayret gösterildiğini, kentin olumsuz imajını düzeltmek için çalıştıklarını aktaran Köşger, "Adana'yı yeni bir bakış açısıyla yeniden masaya yatırıp gözden geçiriyoruz. Yeni tedbirlerle kentte olması gereken asayişi, huzuru, esenliği ve güvenliği hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

        Kentte silahla işlenen suçlarda ciddi azalma olduğunu belirten Köşger, şöyle devam etti:

        "23 Ekim 2023'ten önceki 140 gün ile bu tarihten sonraki 140 günü mukayese ettiğimizde silahla işlenen suçlarda çok ciddi oranda azalma olduğunu gözlemliyoruz. 23 Ekim'den önceki 140 günde 47 cinayet işlenmişken, bu tarihten sonraki 140 günde 14 cinayet işlenmiş durumda. Yüzde 70,2 oranında silahla işlenen cinayet olaylarında azalma söz konusu. Yine 140 günlük süreyi dikkate aldığımızda yaralama oranlarında da yüzde 44 azalma söz konusu. Cezaların caydırıcılığının aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oluyor."

        Adana'da geçen yıl toplam 6 bin 103 silah ele geçirildiğini ifade eden Köşger, 2023'ün iki aylık döneminde 566, bu yılın aynı dönemine ise 786 silah ele geçirildiğini söyledi.

        Köşger, yakın zamanda 5 bölgesel 2 de yerel olmak üzere 7 organize suç çetesine operasyon düzenlendiğinin bilgisini verdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        "Zaniolo'yu mahkemeye götürdük"
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Adana Valisi Köşger: Organize suç örgütlerine asla hayat hakkı tanımayacağı...
        Adana Valisi Köşger: Organize suç örgütlerine asla hayat hakkı tanımayacağı...
        Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklarla buluştu
        Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklarla buluştu
        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapi...
        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapi...
        Otomobilin kayaya çarptığı kazada sürücü kurtarılamadı
        Otomobilin kayaya çarptığı kazada sürücü kurtarılamadı
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziya...
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziya...