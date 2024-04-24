Adana'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sezai Karakoç Bulvarı'nda 41 ADN 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden yaralı halde çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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