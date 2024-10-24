Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.
Türkeli Mahallesi'nde A.A.A'nın kullandığı 01 D 6601 plakalı otomobil ile Muhammed M. (27) idaresindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ş. (52) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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