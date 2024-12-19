Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.

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