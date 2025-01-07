GÜNCELLEME - Adana'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaman, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü B.Y. ve motosiklet sürücüsü Yaman, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra kaldırımdaki iki yaya ile park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

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