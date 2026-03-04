Canlı
        Adana Haberleri

        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa 4 yıl 2 ay hapis

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ş. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanık M.Ş'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen D.H. tarafından 63 bin 171 lira gönderildiğinin tespit edildiğini ve bu paranın M.Ş. tarafından çekilerek örgüt üyelerine ulaştırıldığını belirtti.

        Savcı, haklarında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle görüşme kaydı tespit edilen M.Ş'nin, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgüte finans temin etmedim. Örgütle irtibatım yoktur. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Ş'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

