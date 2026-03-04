Adana'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.



Ova Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüpheli, berber dükkanına girerek tabancayla ateş açtı.



İş yerinde bulunan 1 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

