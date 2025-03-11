Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Yenibey Mahallesi'nde motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 14 Şubat'ta tutuklanan U.E. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takibe aldığı U.E'nin Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen M.S'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği ve peçeteye sardığı 10 uyuşturucu hapı satarken yakalandığı belirtildi.
U.E'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık U.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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