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        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:32
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        Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yenibey Mahallesi'nde motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 14 Şubat'ta tutuklanan U.E. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takibe aldığı U.E'nin Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen M.S'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği ve peçeteye sardığı 10 uyuşturucu hapı satarken yakalandığı belirtildi.

        U.E'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık U.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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