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        Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

        Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:44
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        Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Adana'da 2 genci otoyol kenarında darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, H.D. (17) ve A.T'nin (22) Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu kenarında darbedilmesiyle ilgili 12 Haziran'da gözaltına alınan İ.E'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine şüpheli İ.E'nin (28) gözaltına alındığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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