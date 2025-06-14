Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana Valiliği, 12 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 2 gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili görüntülerin medyada ve sosyal medyada yer alması üzerine şüpheli İ.E'nin (28) gözaltına alındığını açıklamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, H.D. (17) ve A.T'nin (22) Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu kenarında darbedilmesiyle ilgili 12 Haziran'da gözaltına alınan İ.E'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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