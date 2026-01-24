Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Adana'da, Mersin'de, Türkiye'de belediye başkanımıza kefiliz. Onuruna, namusuna ve dosyasına kefiliz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Adana'da, Mersin'de, Türkiye'de belediye başkanımıza kefiliz. Onuruna, namusuna ve dosyasına kefiliz." dedi.

        Başarır, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'a destek için Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen programa katıldı.

        Burada toplanan gruba seslenen Başarır, ortada Zeydan Karalar'ın tutuklanmasını gerektiren bir suçun bulunmadığını savundu.

        Dosyayı incelediğini belirten Başarır, "İletişim tutanakları, baz kayıtları ve teknik-fiziki takip var dediler ama yok. Soruyorum, neden Zeydan Karalar'ı tutuyorsunuz, derdiniz nedir? Ceyhan, Seyhan, Adana, Antalya ve İstanbul büyükşehir belediye başkanımı neden tutuyorsunuz? Sorun şu, Adana'da her iki kişiden biri Zeydan Karalar'a oy verdi, Seyhan'ı kazandı, Adana'yı iki dönem kazandı. Sorun bu." değerlendirmesinde bulundu.

        Başarır, belediye başkanlarını sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Buradan mahkemelere, savcılara sesleniyorum. Bizim sizinle bir işimiz yok. Ne biz sizin düşmanınızız ne siz bizim. Gelin bu dosyayı okuyun. 27 Ocak'ta belediye başkanımız gururla, onurla, alnı açık bir şekilde karşınıza çıkacak. Dosyayı okuyun ve Adana'nın belediye başkanını Adana'ya teslim edin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Adana'da, Mersin'de, Türkiye'de belediye başkanımıza kefiliz. Onuruna, namusuna ve dosyasına kefiliz. Başkanımızı bize verin, bu rezalet son bulsun. Üzülerek söylüyorum, bırakın milleti, Adana mahkemelerine bile güvenmediniz, dosyayı İstanbul'a yolladınız. Hayır, biz buna izin vermeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasında olacağız. Zeydan başkana özgürlük, ona hakkını teslim edin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu
        Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu
        Zehirlenmeler tavuk fiyatlarını baskıladı Tavukta fiyatlar artmadı, vatanda...
        Zehirlenmeler tavuk fiyatlarını baskıladı Tavukta fiyatlar artmadı, vatanda...
        2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti
        2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti
        Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
        Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
        Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı
        Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı
        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış
        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış