Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Karaciğer yetmezliği bulunan 42 yaşındaki Orhan Kansu, Adana'da ablasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaciğer hastası, Adana'da ablasından yapılan nakille hayata tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA KAYNARPUNAR - Karaciğer yetmezliği bulunan 42 yaşındaki Orhan Kansu, Adana'da ablasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Kansu, ablasını ziyaret etmek için geldiği Mersin'de halsizlik, karında şişlik ve vücutta sararma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Kansu'ya 23 Aralık 2025'te siroz tanısı konuldu.

        Durumunun kötü olması nedeniyle hastaneye yatırılan Kansu'ya bir süre ilaç tedavisi uygulandı.

        Kansu'nun durumunda yeterli iyileşme sağlanamaması üzerine acil nakil olmasına karar verildi.

        Nakil için 3 Ocak'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kansu için 50 yaşındaki ablası Eda Dumani bağışçı olmak istedi.

        Yapılan tetkiklerde doku ve kan uyumunun tespit edilmesi üzerine Kansu, ablasından gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

        - "Ablam sağ olsun bana canından can verdi"

        Orhan Kansu, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Ablası sayesinde şu an kendini çok iyi hissettiğini anlatan Kansu, şöyle konuştu:

        "Ablam sağ olsun bana canından can verdi. Bu zor günleri yaşamamaları için kimseye alkol kullanmalarını tavsiye etmem. Düzenli bir hayatları ve beslenmeleri olsun, alkolden, sigaradan uzak dursunlar. Birinci tetikleyici alkol, onu çıkarırlarsa inanın bana çok daha mutlu günleri olur. Ben bunun dersini çıkardım."

        Abla Eda Dumani de kardeşinin yeniden hayata tutunmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

        Hastanenin Organ Nakli Mesul Müdürü Genel Cerrahi Uzmanı Sefa Özyazıcı da organ naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Hastanın ve donörünün sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Özyazıcı, şöyle devam etti:

        "Donörümüzü taburcu ettik, hastamızı da biraz daha misafir ettikten sonra taburcu edeceğiz. Alkol, her organa verdiği zarar gibi özellikle beyne ve karaciğere ciddi zarar vermekte. Alkolden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz çünkü alkolün kişiden kişiye farklı olarak kullanımında karaciğerde hasar oluşturduğu ve alkolik siroz olduğu ispatlanmış bir gerçek. Merkezimizdeki hastaların çoğunda, tekrar buna başlayan sayısı çok yok gibi bir şey. Hasta çünkü bunu fark ediyor. Hayatında artık yeni bir defter, sayfa açıldığını, insanların onun için fedakarlık yaptığını görerek, bilerek bir daha aynı hatayı yapmıyor."


        Özyazıcı, organ bağışının önemine dikkati çekerek, kadavradan yapılan nakillerin arttırılması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Zehirlenmeler tavuk fiyatlarını baskıladı Tavukta fiyatlar artmadı, vatanda...
        Zehirlenmeler tavuk fiyatlarını baskıladı Tavukta fiyatlar artmadı, vatanda...
        2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti
        2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti
        Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
        Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
        Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı
        Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı
        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış
        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 50 milyon lirayı yurt dışına kaçırmış
        10 ameliyat geçiren yapışık parmak Elif Lina'nın ailesinden çağrı
        10 ameliyat geçiren yapışık parmak Elif Lina'nın ailesinden çağrı